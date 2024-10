Erste Schätzungen: Asiakastieto Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asiakastieto Group lässt sich voraussichtlich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asiakastieto Group die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asiakastieto Group ebenfalls ein EPS von 0,230 EUR je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,0 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 EUR, gegenüber 0,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 151,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 155,9 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at