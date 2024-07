Erste Schätzungen: Aspen Aerogels stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aspen Aerogels lässt sich voraussichtlich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aspen Aerogels die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Aspen Aerogels nach den Prognosen von 8 Analysten 101,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 111,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 394,0 Millionen USD, gegenüber 238,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

