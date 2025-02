Erste Schätzungen: Aspo (New) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aspo (New) wird voraussichtlich am 17.02.2025 die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,131 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Aspo (New) nach den Prognosen von 4 Analysten 164,2 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 EUR, gegenüber -0,010 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 597,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 536,4 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at