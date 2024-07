Erste Schätzungen: AtriCure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AtriCure wird voraussichtlich am 30.07.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2024 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,168 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 52,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 116,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,775 USD, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 461,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 399,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at