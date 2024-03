Erste Schätzungen: aTyr Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

aTyr Pharma präsentiert in der voraussichtlich am 14.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll aTyr Pharma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,934 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 0,4 Millionen USD, gegenüber 10,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at