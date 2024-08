Erste Schätzungen: Aurora Eiendom AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aurora Eiendom AS Registered wird sich voraussichtlich am 16.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,92 NOK je Aktie gegenüber -0,880 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 150,0 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 5,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aurora Eiendom AS Registered einen Umsatz von 142,9 Millionen NOK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 7,52 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -5,360 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 597,8 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 574,9 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at