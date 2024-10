Erste Schätzungen: Axfood Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Axfood Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,356 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,03 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,16 Milliarden USD, gegenüber 7,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at