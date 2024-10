Erste Schätzungen: B2Holding AS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

B2Holding AS lädt voraussichtlich am 07.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,188 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte B2Holding AS ein EPS von 0,120 NOK je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent auf 855,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 823,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,32 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 4,47 Milliarden NOK, gegenüber 3,52 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at