Erste Schätzungen: Banc of California gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Banc of California wird voraussichtlich am 22.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,148 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banc of California ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 262,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 117,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 120,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,403 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -22,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at