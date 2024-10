Erste Schätzungen: Bank of China legt Quartalsergebnis vor

Bank of China wird voraussichtlich am 31.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of China nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 144,14 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 53,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 308,45 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,754 CNY im Vergleich zu 0,740 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 616,33 Milliarden CNY, gegenüber 1.199,52 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at