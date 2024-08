Erste Schätzungen: Bank of Communications legt Quartalsergebnis vor

Bank of Communications öffnet voraussichtlich am 29.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Communications noch 0,290 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 55,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 64,70 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,71 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,18 CNY je Aktie, gegenüber 1,15 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 253,94 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 556,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at