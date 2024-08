Erste Schätzungen: Bank of Montreal vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Montreal äußert sich voraussichtlich am 27.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 CAD gegenüber 1,97 CAD im Vorjahresquartal.

Bank of Montreal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 53,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,78 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,70 CAD im Vergleich zu 5,69 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 32,46 Milliarden CAD, gegenüber 67,67 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at