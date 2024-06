Erste Schätzungen: Bank of New York Mellon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of New York Mellon lädt voraussichtlich am 12.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of New York Mellon 1,31 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,51 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 47,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,44 USD je Aktie, gegenüber 3,89 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 18,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at