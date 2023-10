Erste Schätzungen: Bausch + Lomb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bausch + Lomb präsentiert in der voraussichtlich am 01.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,188 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 992,1 Millionen USD gegenüber 937,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,710 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,04 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at