Erste Schätzungen: Bausch Health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bausch Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,43 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health -1,390 CAD je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,33 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,00 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,96 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,190 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 13,02 Milliarden CAD, gegenüber 11,82 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at