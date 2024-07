Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BE Semiconductor Industries äußert sich voraussichtlich am 25.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,636 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 174,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 176,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD im Vergleich zu 2,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 749,2 Millionen USD, gegenüber 625,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at