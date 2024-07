Erste Schätzungen: Beijer Alma Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijer Alma Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 19.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,21 SEK gegenüber 2,06 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beijer Alma Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,82 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,77 SEK, gegenüber 8,61 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 7,15 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,88 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at