Erste Schätzungen: Beijing Wangfujing Department Building (Group) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Wangfujing Department Building (Group) präsentiert in der voraussichtlich am 30.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,29 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 12,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beijing Wangfujing Department Building (Group) einen Umsatz von 2,93 Milliarden CNY eingefahren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,721 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 13,09 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 11,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at