Best Buy Aktie

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

Erste Schätzungen: Best Buy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Best Buy lässt sich voraussichtlich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Best Buy die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Best Buy 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,56 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Best Buy 9,45 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,24 USD je Aktie, gegenüber 4,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 41,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 41,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Best Buy Co. Inc. 68,15 0,28% Best Buy Co. Inc.

