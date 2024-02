Erste Schätzungen: Bezeq The Israel Telecommunication veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bezeq The Israel Telecommunication veröffentlicht voraussichtlich am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD gegenüber 0,055 USD im Vorjahresquartal.

Bezeq The Israel Telecommunication soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 614,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,575 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 2,46 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at