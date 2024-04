Erste Schätzungen: Bim Birlesik Magazalar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bim Birlesik Magazalar wird voraussichtlich am 25.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,77 TRY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bim Birlesik Magazalar 5,64 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 82,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 83,04 Milliarden TRY gegenüber 45,39 Milliarden TRY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,66 TRY je Aktie, gegenüber 13,64 TRY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 266,80 Milliarden TRY. Im Fiskaljahr zuvor waren 147,72 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

