Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Biotec Pharmacon AS lädt voraussichtlich am 06.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,103 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biotec Pharmacon AS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 NOK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Biotec Pharmacon AS in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 31,0 Millionen NOK im Vergleich zu 31,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,359 NOK, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 121,9 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 118,9 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at