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Boyd Group Services Aktie

Boyd Group Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXS9 / ISIN: CA1033101082

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boyd Group Services legt Quartalsergebnis vor

Boyd Group Services öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,971 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,02 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,08 Milliarden CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,15 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,39 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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