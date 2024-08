Erste Schätzungen: BRF - Brasil Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BRF - Brasil Foods lässt sich voraussichtlich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BRF - Brasil Foods die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,058 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,75 Prozent auf 2,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BRF - Brasil Foods noch 2,47 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,252 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 10,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at