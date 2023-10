Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued gibt voraussichtlich am 03.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,615 CAD gegenüber -0,189 CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 69,89 Prozent auf 6,00 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 7,44 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,976 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 23,09 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 76,93 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at