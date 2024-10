Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird voraussichtlich am 08.11.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,139 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued einen Verlust von -0,270 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued nach der Prognose von 1 Analyst 23,29 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,31 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,527 CAD im Vergleich zu 8,73 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 78,43 Milliarden CAD, gegenüber 70,32 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

