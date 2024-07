Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird voraussichtlich am 02.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,027 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent auf 22,08 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,698 CAD, gegenüber 8,73 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 84,31 Milliarden CAD im Vergleich zu 70,32 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at