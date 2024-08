Erste Schätzungen: BTG Hotels (Group) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BTG Hotels (Group) präsentiert in der voraussichtlich am 31.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,163 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BTG Hotels (Group) 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,94 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,768 CNY, gegenüber 0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8,02 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,74 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at