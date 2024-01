Erste Schätzungen: Business First Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Business First Bancshares lädt voraussichtlich am 23.01.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Business First Bancshares 0,660 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,5 Millionen USD gegenüber 64,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,92 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 2,52 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 249,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 228,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at