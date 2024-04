Erste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BYD öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

BYD wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass BYD für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,38 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 131,72 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 44 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,11 CNY je Aktie, gegenüber 11,41 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 42 Analysten durchschnittlich auf 758,24 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 654,12 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

