Erste Schätzungen: Calfrac Well Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calfrac Well Services wird voraussichtlich am 06.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,195 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Calfrac Well Services ein EPS von 1,07 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 405,2 Millionen CAD gegenüber 483,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,590 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,35 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,56 Milliarden CAD, gegenüber 1,86 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at