Erste Schätzungen: Castellum Un präsentiert Quartalsergebnisse

Castellum Un gibt voraussichtlich am 14.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,211 USD gegenüber 0,536 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 233,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 2,14 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 928,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 866,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at