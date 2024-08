Erste Schätzungen: Cathay Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cathay Financial wird voraussichtlich am 23.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,498 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cathay Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD aus. Im Vorjahr waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 11,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at