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WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CBOE präsentiert Quartalsergebnisse

CBOE gibt voraussichtlich am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,43 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CBOE ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CBOE in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 708,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,73 USD im Vergleich zu 10,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD, gegenüber 4,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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