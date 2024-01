Erste Schätzungen: Celestica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Celestica präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,916 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,749 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Celestica nach den Prognosen von 6 Analysten 2,81 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,73 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 CAD, gegenüber 2,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 10,69 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,69 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at