Erste Schätzungen: China Eastern Airlines A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Eastern Airlines A gibt voraussichtlich am 31.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,159 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 32,43 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,07 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 CNY, gegenüber -0,370 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 142,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 113,40 Milliarden CNY generiert wurden.

