Erste Schätzungen: Cholamandalam Investment and Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cholamandalam Investment and Finance lädt voraussichtlich am 26.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,88 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cholamandalam Investment and Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 8,63 INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 29,07 Milliarden INR gegenüber 41,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,00 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 33 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 52,81 INR, gegenüber 41,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 130,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 191,78 Milliarden INR generiert wurden.

