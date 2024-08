Erste Schätzungen: Chorus Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chorus Aviation präsentiert in der voraussichtlich am 14.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,050 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal soll Chorus Aviation nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 395,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 396,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 CAD, gegenüber 0,340 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,64 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden CAD generiert wurden.

