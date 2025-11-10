Clearfield Aktie
WKN DE: A0NAKY / ISIN: US18482P1030
|
10.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Clearfield stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Clearfield wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clearfield -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Clearfield soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie, gegenüber -0,850 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 182,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 166,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clearfield Incmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Clearfield stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Clearfield stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Clearfield Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Clearfield Inc
|27,62
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.