Erste Schätzungen: Cloudberry Clean Energy AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cloudberry Clean Energy AS Registered wird voraussichtlich am 08.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,196 NOK gegenüber -0,120 NOK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cloudberry Clean Energy AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 80,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 73,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,172 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,930 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 527,8 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 333,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

