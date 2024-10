Erste Schätzungen: CNO Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CNO Financial Group wird sich voraussichtlich am 31.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,823 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 945,4 Millionen USD gegenüber 981,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,65 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 USD, gegenüber 2,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at