Erste Schätzungen: CO2 Capsol AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Capsol AS Registered äußert sich voraussichtlich am 27.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 NOK gegenüber -0,280 NOK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CO2 Capsol AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 364,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 24,0 Millionen NOK im Vergleich zu 5,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,305 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,810 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 111,5 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 34,2 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at