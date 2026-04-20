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WKN DE: A41BS5 / ISIN: INE591G01025

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coforge legt Quartalsergebnis vor

Coforge stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 13,06 INR. Dies würde einem Zuwachs von 67,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coforge 7,80 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,92 Prozent auf 44,64 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Coforge noch 34,10 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 33 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 42,72 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 24,60 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich auf 164,19 Milliarden INR, gegenüber 120,73 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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