Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Concordia Financial Group, wird voraussichtlich am 10.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 12,41 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Concordia Financial Group, ein EPS von 10,17 JPY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 34,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 77,97 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Concordia Financial Group, für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,00 Milliarden JPY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,36 JPY, gegenüber 47,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 233,21 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 312,98 Milliarden JPY generiert wurden.

