Erste Schätzungen: Cooper-Standard stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cooper-Standard wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,820 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cooper-Standard noch -1,710 USD je Aktie verloren.

Cooper-Standard soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 695,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -5,200 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,980 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at