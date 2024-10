Erste Schätzungen: COSCO SHIPPING Energy Transportation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

COSCO SHIPPING Energy Transportation präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,290 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 52,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 CNY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll COSCO SHIPPING Energy Transportation in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,94 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,15 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,700 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 24,88 Milliarden CNY, gegenüber 21,95 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at