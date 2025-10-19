Erste Schätzungen: Coterra Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coterra Energy lässt sich voraussichtlich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Coterra Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,458 USD aus. Im letzten Jahr hatte Coterra Energy einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,79 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 38,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coterra Energy einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at