Ausblick: Coterra Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coterra Energy wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,55 Prozent auf 1,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD im Vergleich zu 1,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,47 Milliarden USD, gegenüber 5,46 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at