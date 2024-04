Erste Schätzungen: CRRC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CRRC lässt sich voraussichtlich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CRRC die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,070 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 250,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,91 Milliarden CNY gegenüber 32,38 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,459 CNY im Vergleich zu 0,450 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 252,53 Milliarden CNY, gegenüber 256,97 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at