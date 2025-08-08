Erste Schätzungen: CRRC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CRRC stellt voraussichtlich am 23.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,140 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CRRC 0,120 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 72,32 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 61,98 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,476 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 264,48 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 265,17 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at